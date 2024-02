1:1 im Testspiel gegen Speldorf SV Sonsbeck hat noch Luft nach oben

Winter-Neuzugang Ruben Martens stand im letzten Härtetest in der Startelf. Er spielte im zentralen Mittelfeld neben Jannis Pütz. In der Innenverteidigung starteten die Elspaß-Brüder Philipp und Christoph. Nach der Pause kam Kapitän Robin Schoofs für Christoph Elspaß in die Partie. Luca Terfloth ersetzte Pütz. Erfreulich aus Sonsbecker Sicht war vor allem die Rückkehr von Sanjin Vrebac. Nach 20-wöchiger Verletzungspause feierte der 23-Jährige sein Comeback. Zuletzt hatte er am 24. September 2023 beim 0:2 in Schonnebeck auf dem Platz gestanden. Auch Jamie van de Loo und Denis Massold konnten nach ihrer längeren Ausfallzeit wieder Einsatzminuten sammeln. „Es ist gut, dass wir jetzt wieder mehr Alternativen haben“, freute sich Losing nach dem Remis.