Fußball-Oberligist testet wieder SV Sonsbeck hofft auf das erste Erfolgserlebnis

Der SVS wartet immer noch auf das erste Erfolgserlebnis in der laufenden Sommervorbereitung. Nach dem 1:7 gegen den MSV Duisburg vor dem offiziellen Trainingsstart Ende Juni und dem 2:2 beim Bezirksligisten FC Neukirchen-Vluyn in der vergangenen Woche wollen die Sonsbecker am Mittwoch gegen die ambitionierten Lintforter endlich den ersten Testspiel-Sieg einfahren.