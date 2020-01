Fußball-Landesliga : SV Sonsbeck: Suche nach neuen Spielern geht weiter

Die Rot-Weißen sind in die Vorbereitung eingestiegen. Keeper Tim Weichelt fehlte zum Auftakt, weil er Papa geworden ist.

Nachdem in den ersten Tagen die Ausdauer auf dem Programm steht, erwarten die Rot-Weißen am Samstag, 11. Januar, um 14 Uhr den Bezirksligisten SV Straelen II zum ersten Testspiel. Jan-Paul Hahn (Ziel weiter unbekannt) und Kristof Prause (Viktoria Goch) gehören dem Kader nicht mehr an. Neuzugänge gibt es bislang nicht. „Wir halten die Augen und Ohren weiter offen. Ein bis zwei Spieler würden wir gerne noch verpflichten, um den Kader nicht zu klein werden zu lassen. Aber im Winter ist es leider nicht so einfach“, sagt Losing.