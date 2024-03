Generationswechsel beim SV Sonsbeck Neue Trainer für die Leichtathleten des SVS

Mit Lars Reineke und Luca Schumacher kehren zwei ehemalige Sonsbecker Athleten zurück, die auf eine sehr erfolgreiche Karriere beim SVS schauen können. Schumacher, der noch heute etliche Vereinsrekorde in verschiedenen Disziplinen hält, wohnt im Ort und hat bereits Trainer-Erfahrungen beim TuS Xanten gesammelt. Er übernimmt die U12-Gruppe und soll diese schrittweise in die Jugendbereiche U18 bis U23 begleiten. Reineke, der in Xanten arbeitet und der in seiner aktiven Zeit als Kugelstoßer auf sich aufmerksam machte, trainiert bereits seit einem Dreivierteljahr die Mehrkampfgruppe U16 und älter. Dabei arbeitet er eng mit Riedel zusammen. Als Team werden sie in den kommenden Jahren insbesondere die vielversprechenden Talente der Jahrgänge ab 2011 unter ihre Fittiche nehmen.