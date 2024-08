Schwerer Auftakt am Sonntag Der SV Sonsbeck ist startklar

Wie könnte der SVS abschneiden? In Sonsbeck lässt sich niemand vom achten Platz in der Vorsaison blenden. Jeder weiß, wo man herkommt und welche Qualität in der Liga steckt, in der andere Vereine auch finanziell ganz andere Möglichkeiten im Vergleich zum SVS haben. Somit zählt nur der Klassenerhalt. Losing selbst sieht die Liga noch einmal stärker an. „Wir müssen immer aufpassen und schnellstmöglich Punkte sammeln. Ich sehe sechs bis sieben Teams, die um den Abstieg spielen. Wir werden sehen, ob wir dazugehören.“