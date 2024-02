Sonsbeck spielt in der Fußball-Oberliga bei SW Essen Felix Geisler – vom Stürmer zum Torwart und wieder zurück

Geisler und seine Teamkollegen spielen bislang eine starke Saison und stehen mit 29 Punkten auf dem sechsten Platz. „Es ist noch ein langer Weg zum Klassenerhalt. Aber wenn wir unsere Hausaufgaben machen und weiter an unseren Schwächen arbeiten, können wir einen gesicherten Mittelfeldplatz schaffen“, so Geisler. In Essen wird Luca Terfloth nach seiner Sperre zur Verfügung stehen. Daiki Hara und Luca Janßen sind zwar wieder ins Training eingestiegen. Für beide wird die anstehende Aufgabe wahrscheinlich zu früh kommen. Eine 0:5-Packung, wie in der vergangenen Saison, möchte Losing nicht noch mal erleben. Er weiß um die Stärke des Tabellenachten (25 Punkte). „Essen hat eine qualitativ sehr gute Mannschaft mit Jungs, die schon in der Regionalliga oder sogar in der Dritten Liga gespielt haben. Für mich gehören sie zu den ersten sechs Teams der Liga“, sagte der SVS-Coach. Sein Gegenüber, Damian Apfeld, hat großen Respekt vor den Rot-Weißen: „Sonsbeck spielt eine richtig, richtig gute Saison. Es ist eine sehr kampfstarke Mannschaft, die als Team sehr gut in beide Richtungen, mit und gegen den Ball, arbeitet. Das stellt für den Gegner eine große Herausforderung dar.“ Ausfallen wird beim Gastgeber lediglich Christian Gojani.