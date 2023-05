4:3-Sieg über die SF Baumberg SV Sonsbeck packt den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga

Wie verrückt der letzte Spieltag im Fußball sein kann, war am Wochenende in der 1. und 2. Bundesliga zu sehen. In den Schlussminuten entrissen die Bayern den Dortmundern noch die Meisterschale und Heidenheim verdrängte Hamburg in der Nachspielzeit von den direkten Aufstiegsrängen. So einen Krimi wollte der SV Sonsbeck im Abstiegskampf der Oberliga nächsten Sonntag bei Union Nettetal unbedingt vermeiden und am vorletzten Spieltag für klare Verhältnisse sorgen. Und das Team wurde für den Einsatz belohnt. Der SVS besiegte im letzten Heimspiel die SF Baumberg durch die Treffer von Max Fuchs, Yechan Baek, Klaus Keisers und Jamie van de Loo mit 4:3 (1:1). Mit 53 Punkten schoben sich die Sonsbecker auf den elften Platz vor. Ausgelassen wurde mit den Fans, die in dieser Saison ein großer Rückhalt waren, der vorzeitige Klassenerhalt gefeiert. Als Dankeschön sponserte die Mannschaft 150 Liter Freibier.