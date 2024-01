SV Sonsbeck erwartet Regionalliga-Spitzenreiter Fußball-Testspiel der Extraklasse gegen den 1. FC Bocholt

Dem 1. FC Bocholt, der übrigens für den 27. Januar ein Testspiel gegen den SV Straelen ausgemacht hat, zollt Losing großen Respekt: „Schon beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison beim Benefizturnier in Keppeln war zu erkennen, dass ein besonderer Geist und eine tolle Mentalität in der Truppe stecken. Wir werden wieder viel lernen können und wollen den Zuschauern ein spannendes Spiel liefern. Der Gegner ist allerdings weiter als wir. Schließlich beginnt die Regionalliga in zwei Wochen wieder.“ Gespielt wird am Samstag auf Kunstrasen.