Vorbereitungsplan des Fußball-Oberligisten ist fix SV Sonsbeck testet gegen Regionalliga-Spitzenreiter

Fürs Team von Coach Heinrich Losing endet die erste Oberliga-Halbserie am Samstag, 16. Dezember, 14.15 Uhr, mit dem Heimauftritt gegen die SF Baumberg. Trainingsstart in 2024 ist am 10. Januar. Die Testspiel-Übersicht: 13. Januar beim TSV Bockum (14 Uhr), 20. Januar gegen 1. FC Bocholt (14), 26. Januar bei Borussia Veen (19.30), 28. Januar gegen SGE Bedburg-Hau (15), 31. Januar gegen Viktoria Goch (19.30), 4. Februar beim 1. FC Lintfort (15), 10. Februar gegen VfB Speldorf (15). Hinter der letzten Vorbereitungspartie gegen den Mülheimer Landesligisten steht noch ein Fragezeichen. An dem Tag sollen die Speldorfer auch im Kreispokal antreten. Diese Begegnung versuchen sie aber zu verlegen, sagt Losing. Um Punkte spielt der SVS im neuen Jahr erstmals wieder am 18. Februar, 15 Uhr, zu Hause gegen Adler Frintrop.