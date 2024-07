Sechs Einheiten und ein Gesangsabend SV Sonsbeck schuftet im Trainingslager

Die Vorbereitungen der Fußball-Mannschaften laufen in diesen Tagen auf Hochtouren. Während die einen auf den heimischen Anlagen trainieren, zieht es die anderen auf fremdes Terrain – so wie den SV Sonsbeck. Von Freitag bis Sonntag hat der SVS vor der dritten Saison in der Oberliga erstmals ein Sommer-Trainingslager bezogen. Die Neuzugänge integrierten sich auch mit ihrem Gesangstalent. Auch das Teambuilding stand im Fokus. So liefen die sechs Einheiten in Geldern-Walbeck und der Mannschaftsabend ab.