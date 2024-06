Gelungener Abschied von elf Spielern SV Sonsbeck garniert gute Saison mit einem Sieg

Vor allem der 20-jährige Mittelstürmer entwickelte sich in der Rückrunde zu einer wichtigen Säule und wurde mit neun Treffern Sonsbecks bester Torschütze. „Felix hat eine super Rückrunde gespielt und Klaus Keisers hervorragend ersetzt“, lobte Lemkens. Geisler selbst möchte in Essen den nächsten Schritt machen. „Ich möchte mit der Mannschaft in der kommenden Saison um den Aufstieg mitspielen und nach Möglichkeit einen der ersten drei Plätze belegen“, so Geisler. Die Zukunft von Yechan Baek ist derweil noch ungewiss. Es könnte durchaus sein, dass er über den Sommer hinaus im Willy-Lemkens-Sportpark aufläuft.