Fußball-Oberligist gewinnt Testspiel 2:1 Veen macht Sonsbeck lange das Leben schwer

Obwohl die Rot-Weißen über die gesamte Spielzeit mehr Spielanteile hatten, lief nicht alles nach Plan. Die Hausherren standen hinten kompakt und machten dem Oberligisten von Beginn an das Leben schwer. Lediglich Geisler war in der 28. Minute erfolgreich. Mit der ersten richtigen Veener Torchance glich Pastoors (38.) für den Gastgeber aus. Nur zwei Minuten später hätte Timo Evertz beinahe die Partie nach einem Konter gedreht. Jedoch scheiterte der Ex-Sonsbecker an Keeper Jona Scholz. Der eingewechselte Binn traf zum 2:1 (56.) für die Rot-Weißen. Kurze Zeit später scheiterte Yechan Baek am Aluminium (62.).