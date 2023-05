Langes Leichtathletik-Wochenende Ein Sonsbecker Meeting für die Jugend

Rund 250 Leichtathleten werden am Wochenende im Sportpark erwartet. Fürs Trackmeeting am Sonntag ab 11 Uhr wurde ein neues Konzept entwickelt, um mehr Teilnehmer anzulocken. Die Schüler(innen) und Jugendklassen stehen im Vordergrund. 145 Aktive haben sich angekündigt. „Wir wollen uns mehr auf den Nachwuchs konzentrieren. Durch die Unterstützung der Sparkasse haben wir Pacemaker verpflichten können. Unsere Idee ist, dass die Jugend in Sonsbeck über 800, 1500 und 3000 Meter DM-Qualifikationszeiten laufen kann“, erläutert Niersmann. Als Tempomacher werden unter anderem Tom Klose und Till Grommisch von Bayer Leverkusen sowie Vera Coutellier vom ASV Köln auf der Kunststoffbahn zu sehen sein. So will auch Hannah Odendahl von Bayer Uerdingen, die bei der U20-Hallen-DM im Februar Bronze über 800 Meter gewann, beim SVS eine schnelle Zeit laufen.