Leichtathletik : Rahel und Lukas – zwei ausgezeichnete Sportler

Sonsbeck Die beiden Nachwuchssportler standen beim Saison-Abschlussfest der Sonsbecker Leichtathleten im Mittelpunkt. Im Kastell wurden auch noch andere Mitglieder geehrt.

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, heißt es. Eine Aussage, die nicht auf Rahel Brömmel zutrifft. Die 17-Jährige erreichte das Kastell mit einiger Verspätung. Dort fand das 46. Saison-Abschlussfest der Leichtathletik-Abteilung des SV Sonsbeck statt. Die Ehrungen waren abgeschlossen. Doch Brömmel war niemand böse. Schließlich hatte sie noch an einem wichtigen Wettkampf teilgenommen. Und so wurde die Schülerin halt alleine ausgezeichnet – als „Sportlerin des Jahres 2019“. Neben Blumen und Pokal gab’s ordentlich Applaus. Zuvor war Lukas Schwich als „Sportler des Jahres“ geehrt worden.

Rahel hatte in diesem Jahr einige sportliche Höchstleistungen erbracht. Im Juni wurde sie NRW-Meisterin über 1500 Meter. Im Juli belegte die 17-Jährige bei der Jugend-Olympiade in Baku (Aserbaidschan) den fünften Platz über 3000 Meter. Über dieser Distanz brach die Sonsbeckerin im niederländischen Vught den Uralt-Vereinsrekord von Elisabeth Franzis (9:42,10) und führt seitdem die Deutschen Bestenliste in der Altersklasse WU 18 an. In der Europäischen Rangliste liegt sie auf dem 14. Platz.