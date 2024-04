Fußball-Oberligist spielt Freitag in Uerdingen SV Sonsbeck will wieder Favoritenschreck sein

Nach der bitteren 1:3-Niederlage beim Schlusslicht TSV Meerbusch hat sich der SV Sonsbeck am 27. Spieltag der Fußball-Oberliga fest vorgenommen, für eine Überraschung zu sorgen. Die Rot-Weißen gastieren am Freitag um 19.30 Uhr beim KFC Uerdingen. Dass die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing zu einem Favoritenschreck werden kann, hat sie in den letzten beiden Duellen gegen den ehemaligen Bundesligisten gezeigt. In der Hinrunde setzte sich Sonsbeck durch einen Treffer von Klaus Keisers mit 1:0 durch. Auch die Partie der vergangenen Saison in der Grotenburg wurde mit 1:0 gewonnen. Philipp Elspaß sorgte mit seinem Treffer für glückliche Gesichter bei den Rot-Weißen.