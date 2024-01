Fußball-Oberligist testet am Samstag in Bockum Sonsbecks Sanjin Vrebac fällt erneut aus

Wenn Fußball-Oberligist SV Sonsbeck am Samstag zum ersten Testspiel der Winter-Vorbereitung nach Krefeld zum TSV Bockum (Anstoß 14 Uhr) aufbricht, wird Sanjin Vrebac nicht dem Kader angehören. Beim Auftakttraining am Mittwoch verspürte er wieder Schmerzen im Adduktorenbereich. Wegen dieser Probleme hatte der 23-Jährige den Großteil der ersten Saisonhälfte verpasst. Vrebac stand letztmals am 24. September beim 0:2 in Schonnebeck für den SVS auf dem Rasen. „Beim Passen oder Schießen sind die Schmerzen wieder da“, sagte Trainer Heinrich Losing, der in der Partie beim Bezirksligisten Winter-Zugang Daiki Hara aufbieten wird. Ob Losing auch auf den zweiten neuen Spieler, Ruben Martens-Fleurkens, zurückgreifen kann, stand am Freitag noch nicht fest, da die Freigabe des niederländischen Verbands noch nicht vorlag.