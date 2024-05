Norbert Quinders übernimmt zweite Mannschaft Publikumsliebling wird Trainer beim SV Sonsbeck

Quinders, der in der vergangenen Saison nochmals für die „Dritte“ am Ball war und unter anderem ein Elfmetertor erzielte, wird ausschließlich an der Seitenlinie stehen. Zum neuen Kader meint Mader: „Es gibt aus der aktuellen Mannschaft bislang keinen Abgang. Auch einige Neuzugänge stehen fest. Die Namen will ich aber noch nicht nennen.“