Fußball-Oberligist startet am 4. Juli mit der Vorbereitung Sonsbecks Neuzugang Kiyau will in den Profifußball

Kiyau lebt mit seiner Familie in Essen, wo er mit drei Jahren seine Karriere bei der ESG Essen startete. Dort spielte er bis zur C-Jugend. In seiner letzten Saison hatte Kiyau nach der Hinrunde bereits 38-mal in der Leistungsklasse getroffen, sodass er in den Notizbüchern der Talentsichter des MSV Duisburg und von Schalke 04 auftauchte. Kiyau entschied sich für einen Wechsel zu den Zebras in die U16 und trug ab 2020 vier Jahre das MSV-Trikot. In der U17 feierte er unter Cheftrainer Marc auf dem Kamp die Meisterschaft in der Niederrheinliga und den Aufstieg in die Bundesliga. „Marc hat mir unheimlich viel Vertrauen geschenkt.“