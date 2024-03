„SonsBerg“ wird neue Abteilung Klettergruppe sorgt bei SV Sonsbeck für Mitgliederboom

Erfreuliche Nachrichten gab‘s hinsichtlich der Entwicklung der Mitgliederzahlen. Waren sie in den Corona-Jahren auf unter 1600 geschrumpft, steuert der Klub aktuell mit 1705 Mitgliedern wieder auf das Niveau von 2019 (1731) zu. Verantwortlich dafür ist in erster Linie die Klettergruppe „Klimpansen“. Seit der Öffnung des „SonsBerg“ haben über 170 neue Mitglieder den Weg in den Willy-Lemkens-Sportpark gefunden. Dies hat die „Klimpansen“ dazu veranlasst, den Antrag zu stellen, eine eigene Abteilung „SonsBerg“ zu gründen. Die Begründung: Aufgrund besonderer organisatorischer Abläufe und Prozesse, insbesondere auch die Zuordnung von Finanzströmen und dem wirtschaftlichen, aber auch organisatorischen Aufwand rund um den SonsBerg, sei eine selbstständige Abteilung innerhalb des Verein notwendig. Die Hauptversammlung folgte diesem Antrag einstimmig, sodass in Kürze die Gründungsversammlung stattfinden kann.