Nordrhein-Meisterschaft Malin Kluckow vom SV Sonsbeck glänzt über 800 Meter

Mayla Niersmann (W15) hatte sich im Hochsprung mehr als Platz vier mit 1,53 Metern ausgerechnet. Technische Fehler ließen keine bessere Platzierung zu. Am Sonntag bei einem Meeting in Essen möchte sie die DM-Norm (1,65 Meter) schaffen. Ineke Giebels (W14) holte im Hochsprung Bronze mit 1,57 Metern. Über 80m-Hürden lief sie eine neue Bestzeit (13,27). Im A-Finale kam Ineke Giebels auf Rang sechs (13,36). Ebenfalls Dritter wurde Kevin Weber im Speerwerfen mit 48,38 Metern. Silber ging an Katharina van Bebber (U20) über 400 Meter in 64,33 Sekunden. Über diese Distanz reichte er für Nica Niersmann (U18) nur zu Rang neun in 65,90 Sekunden.