Nach 75 Minuten Rückstand SV Sonsbeck luchst dem VfB Homberg noch einen Punkt ab

Nach dem desolaten Auftritt beim FC Büderich am vergangenen Wochenende veränderte der Sonsbecker Coach Heinrich Losing seine Anfangsformation auf fünf Positionen. Kapitän Robin Schoofs, Johnny Lu, Lars van Schyndel, Yechan Baek und Daiki Hara bekamen das Vertrauen des Trainers. Aber auch im Derby gegen den VfB kam der SVS nicht gut in die Partie und knüpfte leistungstechnisch an die 0:1-Niederlage gegen den FC Büderich an. Lediglich zwei Halbchancen durch Felix Geisler (8.) und Hara (35.) verzeichnete der SVS in der ersten Halbzeit.