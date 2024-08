Fußball-Oberligist SV Sonsbeck verliert Eigengewächs Luca Janßen verkündet Karriereende mit 23 Jahren

Mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison gibt Luca Janßen bekannt, dem Fußball-Oberligisten nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Mit nur 23 Jahren beendet der Mittelfeldspieler seine Karriere. Janßen nennt gesundheitliche Probleme. Das Eigengewächs kam in der Oberliga-Saison 2022/2023 auf 25 Partien und erzielte drei Treffer, in der abgelaufenen Spielzeit dann nur noch zu acht Einsätzen. Ein Tor gelang ihm nicht. Wie Janßen seine Entscheidung begründet, was die Mannschaft sagt und wie’s für ihn beim SVS weitergehen könnte.