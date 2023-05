Erfolgreich bei den Regionsmeisterschaften Titelregen für Sonsbecker Leichtatleten

Nach einem Aufbaujahr im vergangenen Jahr präsentierte sich der SVS-Nachwuchs in Oberhausen läuferisch wie technisch in guter Form. Bei den W13-Mädchen wurde Lea Topp über 800 Meter ihrer Favoritenrolle gerecht. Sie gewann in 2:28,68 Minuten vor Vereinskameradin Leni Harrer (2:30,94), die zudem Dritte im Hochsprung mit 1,39 Metern wurde. Bronze ging auch an Lenja Ingendahl über 60m-Hürden (11,24) sowie im Speerwurf (18,11).