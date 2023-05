2:4-Niederlage in der Fußball-Oberliga SV Sonsbeck ärgert sich über Schiri-Fehler

Keine Punkte für den SV Sonsbeck in der Fußball-Oberliga: Die Rot-Weißen unterlagen bei der Spielvereinigung Schonnebeck mit 2:4 (1:2). Die beiden Treffer erzielten Klaus Keisers und Yechan Baek. Mit der Niederlage rutschten die Schützlinge von Trainer Heinrich Losing auf den 13. Platz ab. Der Abstand zu den Abstiegsrängen beträgt jedoch weiter fünf Zähler. Vor der Partie nutzte der Schonnebecker Spieler Nermin Badnjevic die Gelegenheit, um seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen. Viele unter den 212 Zuschauern im Stadion am Schetters Busch waren gerührt. „Das war eine schöne Aktion und sieht man im Amateurbereich nicht so häufig“, meinte Losing.