0:0 im Testspiel gegen Regionalliga-Spitzenreiter SV Sonsbeck trotzt 1. FC Bocholt Remis ab

„Die Jungs haben das richtig gut gemacht. Nach der harten Trainingswoche haben sie mehr als ordentlich dagegengehalten“, so Losing, der in der Saison 2006/07 für die Bocholter in der Oberliga spielte. Winter-Zugang Daiki Hara, der mit seinen Treffern mithelfen soll, dass der SVS in der Oberliga bleibt, lief im Sturm neben Niklas Binn auf. Und der trickreiche wie wendige Japaner zeigte in einigen Situationen, warum Losing ihn für die Rückrunde in den Kader holte. So wie in der achten Minute, als ihn Mergim Fejzullahu an der Strafraumgrenze nur mit einem Foul stoppen konnte. Losing und FC-Coach Dietmar Hirsch waren sich darin einig, dass Schiri Cedric Gottschalk hier durchaus auf Elfmeter hätte entscheiden können. Doch die Sonsbecker Proteste halfen nichts, es blieb beim Freistoß aus gefährlicher Position. Jannis Pütz schoss den Ball übers Tor.