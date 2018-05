Lokalsport: SV Sonsbeck lässt bei Hamborner "Löwen" Tore sprechen

Sonsbeck Fußball-Landesliga: Die Rot-Weißen gewannen mit 5:0. Kai Schmidt bereitete drei Treffer vor. Felix Terlinden sah schon wieder Rot.

Der SV Sonsbeck hat am drittletzten Landesliga-Spieltag einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt zurückgelegt. Im Spiel bei Hamborn 07 ließen die Rot-Weißen Tore sprechen. Sie gewannen überraschend deutlich mit 5:0 (2:0) und feierten den dritten Sieg in Folge. Einziger Wermutstropfen war der erneute Platzverweis von Felix Terlinden. Der Stürmer schaffte es, in nur sieben Meisterschaftspartien in diesem Jahr drei Rote Karten zu sehen. Auch diesmal war's eine harte Entscheidung des Unparteiischen, der Terlinden wegen groben Foulspiels runter schmiss. "Meiner Meinung ist die Rote Karte nicht berechtigt. Da hätte Gelb gereicht", sagte Trainer Thomas von Kuczkowski.