SVS-Hauptversammlung im Kastell : Sonsbecks Kletterfelsen ist schon jetzt eine Erfolgsgeschichte

Sonsbeck Auf der Hauptversammlung des SVS wurde auch ausführlich über den SonsBerg gesprochen. Der Hauptvorstand wurde wiedergewählt, die Monatsbeiträge wurden angehoben.

Wegen der Pandemie war das Kastell bei der Hauptversammlung des SV Sonsbeck nicht ganz so gut gefüllt wie‘s in den Vorjahren der Fall gewesen ist. Aber nicht nur auf diese Veranstaltung, sondern auch auf viele Klub-Events des zurückliegenden Jahres hatte sich das Virus ausgewirkt. Das wurde bei den sportlichen Rückblicken der Obleute deutlich.

Ob Fußball, Tischtennis oder Volleyball – es gab kaum Spiele, keine Turniere und nur eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten. Auch jetzt noch vollzieht sich die Rückkehr zur sportlichen Normalität in einigen Bereichen eher schleppend. So wie bei den Alten Fußball-Herren, wo sich die Anzahl der Spieler beim Training in Grenzen hält, weshalb man sich mit den Oldies der DJK Labbeck/Uedemerbruch zusammengetan hat.

Aber es habe auch viele positive Aspekte gegeben, wie der 2. Vorsitzende des Vereins, Matthias Broeckmann, zu berichten wusste. So sei im Juli der Spatenstich für den elf Meter hohen Kletterfelsen „SonsBerg“ der Klimpansen erfolgt, und die Investition habe sich bereits jetzt als Erfolgsgeschichte herausgestellt. Das konnten auch Willi Kisters und Norbert Büsch von den Klimpansen bestätigen. „Wir haben mittlerweile die Unterabteilung Sonsberg gegründet“, so Kisters. Im vergangenen Jahr seien 40 Ausbildungen für die Kletterfreigabe absolviert worden, wobei es jetzt schon 70 Anmeldungen für den Kurs gebe.

Ein weiteres Highlight in 2021 sei das Fußballspiel gegen den MSV Duisburg im Niederrhein-Pokal gewesen, das zwar mit 0:3 verloren ging, dessen man sich ob der hervorragenden Organisation und des Kampfgeists allerdings nicht schämen müsse, so Broeckmann. Sogar vom Gegner habe der SVS viel Lob erhalten. Sportliche Erfolge konnte der Verein in der Leichtathletik sowie im Fußball verzeichnen. Die erste Männer-Mannschaft hat beste Chancen, in die Oberliga zurückzukehren. Ein Wermutstropfen: Es fehlten Trainer und Betreuer im Bambini-Bereich. Und es gibt zu wenige Schiedsrichter, weshalb der SVS eine Strafe in Höhe von 1250 Euro zahlen musste.