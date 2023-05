Letztes Oberliga-Heimspiel gegen Baumberg So gelingt dem SV Sonsbeck der Klassenerhalt

Der Fall SV Sonsbeck Die Rot-Weißen bleiben auf jeden Fall in der Liga, wenn sie gegen Baumberg gewinnen. Womöglich reicht auch schon ein Punkt. Eine weitere Chance auf einen „Dreier“ gibt‘s am letzten Spieltag bei Union Nettetal. „Wir wollen am Montag mit unseren Fans im Rücken den Klassenerhalt klar machen“, sagt Trainer Heinrich Losing. Aber auch wenn die Rot-Weißen keine Punkte mehr einfahren sollten, müsste der MSV Düsseldorf seine Spiele gegen St. Tönis und beim KFC Uerdingen gewinnen, um an Sonsbeck vorbeizuziehen.