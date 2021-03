Fußball : SV Sonsbeck ist noch auf der Suche nach Verstärkungen

Heiner Gesthüsen, der sportliche Leiter des SV Sonsbeck, bastelt schon am Kader für die kommende Saison. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Sonsbeck Beim aktuellen Spitzenreiter der Fußball-Landesliga hofft man, dass die Saison noch fortgeführt wird. Dennoch laufen bereits die Personalplanungen für die kommende Saison.

Trotz Ungewissheit ob der SV Sonsbeck, Spitzenreiter der Fußball-Landesliga, in der kommenden Saison in der Oberliga auflaufen kann, ist die sportliche Leitung um Heiner Gesthüsen mit der Kaderplanung schon weit fortgeschritten. Lediglich Jan-Luca Geurtz (Viktoria Goch) und Mehmet Can Cetin (Ziel unbekannt) stehen nicht mehr zur Verfügung.