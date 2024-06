Sonsbeck II verliert zweites Relegationsspiel 3:0 – Rheurdt-Schaephuysen kehrt in die Fußball-Kreisliga A zurück

Kapitän Andreas Weinand stimmte noch auf dem Rasen die Humba an: „Wir waren in diesem Spiel geiler auf den Sieg und giftiger als unsere viel jüngeren Gegner. Wir hatten von Beginn an das Heft in der Hand.“ Der 39-Jährige, der zuvor beim VfL Tönisberg sowie VfL Repelen als Trainer tätig und vor dieser Saison zur SpVgg. als Führungsspieler zurückgekehrt war, meinte noch: „Es ist ein tolles Gefühl, mit meinen Jungs, die ich schon so lange kenne, aufzusteigen. Ich möchte mich noch bei meiner Frau Andrea und meinem Sohn Finn bedanken, die in den letzten Jahren zurückstecken mussten, als ich Trainer gewesen war.“