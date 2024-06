Relegationsrückspiel in Sonsbeck Am Sonntag fällt in Sonsbeck die Aufstiegsentscheidung

Zum Ende seiner aktiven Laufbahn hatte Quinders in Labbeck noch mit dem aktuellen Sonsbecker Trainerduo Jonas Brudnitzki und Kemal Sürücü zusammengespielt. Beide werden ihr Amt aus beruflichen Gründen bekanntlich an ihren ehemaligen Teamkollegen abgeben. „Ein Riesenlob an die Arbeit der zwei, dass sie es geschafft haben, oben in der Kreisliga B mitzuspielen“, sagt Quinders. Brudnitzki hingegen fiebert der Entscheidung schon jetzt entgegen. „Trainingsbeteiligung und Stimmung waren unter der Woche super. Wir wollen den Heimvorteil nutzen und hoffen, dass uns die vielen Zuschauer den besonderen Push geben.“ Ob die Partie auf dem Naturrasen- oder Kunstrasenplatz steigt, steht noch nicht fest.