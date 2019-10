Fußball-Bezirksliga : Gerritzen vor dem Comeback

Sonsbeck Der SV Sonsbeck II möchte sich mit einem Erfolg über die DJK Twisteden erstmals in dieser Saison ins Tabellenmittelfeld vorschieben.

Der Trainer genoss seine lang geplante Kegeltour, seine Mannschaft traf derweil in die Vollen. Der SV Sonsbeck II feierte am vergangenen Sonntag mit einem 4:0-Erfolg in Meerfeld den ersten Auswärtssieg der Bezirksliga-Saison. Jetzt ist Johannes Bothen wieder zurück und muss dafür sorgen, dass sein Team daheim gegen die DJK Twisteden die nächste „hohe Hausnummer“ hinlegt.