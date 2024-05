Simon Heisler aus Xanten vierfacher Regionsmeister Léa Topp vom SV Sonsbeck ist eine Rekordläuferin

Und auch bei den Regionsmeisterschaften der U14-Leichtathleten in Oberhausen gab’s Titel für die „Roten Teufel“. Mit sechs Gold- und drei Silbermedaillen war der SVS bei dem Wettkampf einer der stärksten Klubs. Gleich dreimal erfolgreich war Caitlin Weber. Die Zwölfjährige konnte sich in allen Wurfdisziplinen als Erste behaupten. Sie gewann mit dem Speer mit 18,63 Metern, im Kugelstoßen (6,95) und Diskuswerfen (17,12) jeweils in persönlicher Bestleistung. Karolina Lohre wurde im Speerwerfen mit 31,61 Metern nicht nur Regionsmeisterin, sondern sie rückte mit dieser Leistung in der LVN-Bestenliste an die erste Stelle. Zudem landete sie im Kugelstoßen auf Rang zwei (8,70).