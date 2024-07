Neuer Online-Fanshop des SV Sonsbeck Alles, was das rot-weiße Fanherz begehrt – und mehr

Sonsbecks Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen freut sich über die große Nachfrage. „Nachdem die Anfragen in den vergangenen zwei Jahren immer mehr wurden und wir vor ungefähr einem halben Jahr eine E-Mail von Fan12 bekamen, war das Thema Fanshop bei uns im Vorstand wieder auf der Agenda. Mete war so lieb, die finalen Gespräche zu übernehmen und alles zu koordieneren.“ Aysu war auch direkt Feuer und Flamme für den Fanshop: „Ich habe vergangene Saison die C-Jugend komplett ausgestattet und mir kam dann schon der Gedanke, dass es sicherlich schön wäre, wenn man morgens um 7 Uhr durch Sonsbeck fährt und dann möglichst viele mit einem Kapuzen-Pulli vom SV Sonsbeck rumlaufen.“ Zu Intersport Dorenkamp ist der neue Fanshop keine Konkurrenz, da die Trikots und Trainingssachen auch weiterhin nur bei Dorenkamp bestellt werden können. „Im Fanshop ist für jeden was dabei“, so Aysu, der schon von einem guten Zulauf berichtet.