Fußball-Oberliga SV Sonsbeck hat den Klassenerhalt vor Augen

Rückblick Beim MSV Düsseldorf und gegen den Cronenberger SC gaben die Rot-Weißen zwei Siege aus der Hand und gingen jeweils mit einer enttäuschenden Punkteteilung nach Hause. „Vor allem gegen Cronenberg war das Remis echt bitter und die Elfmeterentscheidung ein Witz, denn das Foul geschah zwei Meter vor der Strafraumgrenze. Der Schiedsrichter-Assistent hätte das sehen müssen“, ärgerte sich Heiner Gesthüsen, der Sportliche Leiter, noch Tage später. Er erinnert sich neben den Ereignissen in den vergangenen beiden Partien noch an drei andere Spiele, in denen der SVS weitere Punkte in den Schlussminuten hergab. Aber Gesthüsen betont, dass man den Klassenerhalt noch in eigener Hand habe.