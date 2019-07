Sonsbeck noch nicht in Form : 4:3 – SVS müht sich zum Testspiel-Sieg beim A-Ligisten

Sonsbeck noch nicht in Form

Sonsbeck Heinrich Losing, Trainer des Sonsbecker Fußball-Landesligisten, sieht noch eine Menge Arbeit.

Die Landesliga-Fußballer des SV Sonsbeck haben am Dienstagabend das Testspiel beim A-Ligisten TSV Krefeld-Bockum mit 4:3 (2:2) für sich entschieden. Die Rot-Weißen hatten mehr Spielanteile und konnten sich auch einige gute Möglichkeiten erspielen. Die Defensive wirkte aber nicht sattelfest und ließ zu viel zu.

Der A-Ligist kämpfte sich nach Rückständen stets wieder zurück ins Spiel. Felix Terlinden brachte die Gäste in der achten Minute in Führung. Philipp Alker glich aus (19.). Nachdem Klaus Keisers in der 27. Minute noch gescheitert war, traf er neun Zeigerumdrehungen später zum 2:1. Postwendend erzielte Christian Tönnißen das 2:2. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Max Fuchs (50.) und Youngster Hauke Riddermann (63.) auf 4:2. Bockum steckte nicht auf. Es reichte aber nur noch zum 3:4 (72.) durch Christan Hackfurt.