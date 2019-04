Kantersieg beim Schlusslicht : 5:0 – dreimal Terlinden, zweimal Trienenjost

Sonsbeck Fußball-Landesligist SV Sonsbeck untermauerte beim 5:0-Erfolg in Königshardt die Aufstiegsambitionen.

Die Rot-Weißen belegen mit 59 Zählen Rang drei. Niederwenigern, weiterhin punktgleich, steht nur wegen dem besseren Torverhältnises (+2) weiter vor den Rot-Weißen. Nächsten Sonntag erwartet der SVS den Konkurrenten aus Hattingen zum direkten Duell im Willy-Lemkens-Sportpark. „Wir sind nun alle heiß auf dieses Spitzenspiel“, bemerkte Interimstrainer Werner Buttgereit nach dem klaren Erfolg in Königshardt. Ganz so leicht war der Beginn beim Tabellenletzten jedoch nicht. „Königshardt hatte im ersten Durchgang mehr Ballbesitz und versuchte immer wieder, nach vorne zu spielen. Wir sind dann über schnelle Gegenangriffe zum Erfolg gekommen“, erklärte Buttgereit den Verlauf der ersten Halbzeit, in der er aber lediglich eine gefährliche Chance der Gastgeber sah.