2:0-Erfolg im Niederrheinpokal Klaus Keisers schießt erstes Sonsbecker Pflichtspieltor

Cheftrainer Heinrich Losing hatte vor der anstehenden Aufgabe vor den Hausherren gewarnt. Denn Velbert hatte in der vergangenen Saison nicht zu Unrecht einen guten vierten Platz in der Landesliga, Gruppe 1, erreicht. Zudem wurden fünf von sieben Testspiele gewonnen. Lediglich beim Landesligisten BW Mintard unterlag der SC in der Vorbereitung knapp mit 2:3.