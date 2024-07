Ein Neuzugang und zwei Testspiel-Siege SV Sonsbeck findet im Ausland Ersatz für Yechan Baek

Am Sonntag ging es für Sonsbeck im Heimspiel gegen Jüchen-Garzweiler weiter. Gegen den Landesligisten, der die vergangene Saison Vierter in der Parallelgruppe beendete, gewann der Oberligist durch den Treffer von Luca Terfloth mit 1:0 (1:0). „Am Ende ist es immer gut, wenn man gewinnt. Dennoch läuft noch nicht alles rund. Es gibt immer noch Dinge, die wir besser machen können. Gegen einen starken Landesligisten haben wir nichts zugelassen, müssen aber vor allem im zweiten Durchgang die Räume besser nutzen und aus den Möglichkeiten mehr Kapital schlagen“, so Losing.