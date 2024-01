9:0-Erfolg im ersten Testspiel Elspaß-Verletzung trübt Sonsbecks Kantersieg beim TSV Bockum

Im ersten Abschnitt ließen Luca Terfloth (8.), Binn (19.) und Hara (28.) weitere gute Einschussmöglichkeiten ungenutzt. In der zwölften Minute gingen die Rot-Weißen in Führung. Nach einem Foul an Hara verwandelte der neue Mittelstürmer den Strafstoß selbst zum 1:0. Nur neun Minuten später staubte Martens-Fleurkens zum 2:0 (21.) ab. Der Neuzugang aus der U21-Auswahl von VVV Venlo agierte im zentralen Mittelfeld neben Terfloth und holte in der 34. Minute den zweiten Elfmeter raus. Diesmal trat Janßen an, der erst im Nachschuss erfolgreich war. Kurz vor der Pause musste Philipp Elspaß, der in Bockum neben seinem älteren Bruder Christoph spielte, mit einer Wadenverletzung runter. „Wir hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist und er mit ein paar Schmerzen davongekommen ist“, meinte Losing.