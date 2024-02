SV Sonsbeck gewinnt Testspiel in Lintfort Sebastian Leurs macht den Deckel drauf

Beinahe wäre, wie schon der Testkick der Rot-Weißen am vergangenen Mittwoch gegen Viktoria Goch, das Duell beim Landesligisten wegen personeller Probleme ausgefallen. Diesmal hätte aber nicht der SVS abgesagt, sondern der Gegner. Die Gastgeber mobilisierten alle Kräfte und brachten das Spiel über die Bühne. FC-Trainer Meik Bodden stand selbst über die gesamte Spielzeit auf dem Kunstrasen. Seine Trainerassistenten Gökhan Erol und Can Yasar wurden eingewechselt. „Trotz Krankheitswelle, Urlaube und Verletzungen wollten wir den Test nicht ausfallen lassen. Wir haben alles versucht und uns gut verkauft. Großes Lob an meine Jungs aber auch an den SV Sonsbeck, die verdient gewonnen haben“, meinte Bodden.