Fußball-Landesligist trainiert wieder : SV Sonsbeck freut sich über Rückkehr auf den Sportplatz

Sonsbeck Aufgrund der immer weiter sinkenden Corona-Zahlen darf der Landesligist wieder mit Kontakt trainieren. Allerdings müssen sich alle vorher testen lassen.

SVS-Trainer Heinrich Losing ist erleichtert und freut sich über die Rückkehr in den Willy-Lemkens-Sportpark. „Wir sind seit zwei Wochen wieder am trainieren. Erst in Kleingruppen und kontaktfrei, jetzt dürfen wir wieder mit Kontakt und ohne Einschränkungen auf den Platz. Was ich aber weiterhin problematisch sehe, ist die Testpflicht bei den Einheiten. Das ist für mich nicht nachvollziehbar“, sagt Losing, der jetzt im Juni mit seiner Mannschaft durchtrainieren wird, um eine Grundbasis zu schaffen und die lange Pause aufzuholen. „Die Spieler sollen locker in Tritt kommen und sich wieder an den Ball gewöhnen“, sagt er. Im Juli wird dann die richtige Vorbereitung auf die neue Landesliga-Saison beginnen. Einen genauen Termin für den Start gibt es noch nicht, vom Fußball-Verband Niederrhein anvisiert ist jedenfalls der 22. August. Auch Losing geht von Ende August aus und hat bislang fünf Testspiele vereinbart. So spielen die Sonsbecker beim TV Jahn Hiesfeld (18. Juli/15 Uhr), gegen den TSV Meerbusch (25. Juli/15 Uhr), gegen Rather SV (7. oder 8. August/15 Uhr), gegen VfB Speldorf (15. August/15 Uhr) und gegen Viktoria Goch (29. August/15 Uhr).