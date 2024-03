Fußball-Oberligist ist hochmotiviert SV Sonsbeck möchte Wiedergutmachung gegen den VfB Homberg betreiben

Neben der jüngsten Niederlage möchte der SVS aber auch für die 0:4-Hinspielniederlage Wiedergutmachung betreiben. „Wir wollen besser spielen als in Büderich und an die guten Leistungen aus den Vorwochen anknüpfen“, sagt Sonsbecks Coach, der dabei klare Vorstellungen hat, was unter anderem zu verbessern ist. „Wir müssen mehr Lösungen mit dem Ball finden und die Eins-gegen-Eins-Duelle gewinnen.“