SV Sonsbeck vor Oberliga-Knaller : Es gibt noch Tickets fürs Spiel gegen den KFC

Spielszene aus dem letzten Aufeinandertreffen in Sonsbeck im August 2019, das mit 11:0 an den KFC ging. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Gleich in der ersten Heimpartie der neuen Spielzeit erwarten die Rot-Weißen die Mannschaft des Regionalliga-Absteigers. Anpfiff am 10. August im Willy-Lemkens-Sportpark ist um 19 Uhr. Auch einige ehemalige Bundesliga-Spieler wie Friedhelm Funkel werden unter den Zuschauern sein.

Es ist eines dieser Spiele, dem die Oberliga-Fußballer wie Fans des SV Sonsbeck mit ganz besonderer Vorfreude entgegenfiebern. Am nächsten Mittwoch geht’s in der ersten Heimpartie der neuen Saison gegen den KFC Uerdingen . Und wenn die Rot-Weißen im Willy-Lemkens-Sportpark auf die Mannschaft des einstigen Bundesligisten treffen, bekommt der Sonsbecker Paul Hahn Besuch von ehemaligen Mitspielern aus seiner aktiven Zeit beim Krefelder Klub. Immerhin bestritt der 73-Jährige zwischen 1971 und 1981 als Libero über 300 Partien für die Blau-Roten.

So haben sich am 10. August die Brüder Friedhelm und Wolfgang Funkel, Horst Riege, Norbert Brinkmann, Jupp Tenhagen und Hans-Jürgen Wloka angekündigt. „Wir treffen uns bei mir im Sportcenter und laufen dann gemeinsam zur Anlage“, sagte Paul Hahn. „Ich wünsche mir in der neuen Saison für den SV Sonsbeck den Klassenerhalt und für den KFC den Wiederaufstieg in die Regionalliga.“ Sein Tipp für die Partie am Mittwoch: 2:2.