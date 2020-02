Fußball : SV Sonsbeck will Heimstärke bestätigen

Luis Ramon Gizinski (rechts) wird dem SV Sonsbeck heute aufgrund einer Grippe fehlen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Auf eigener Anlage hat der Landesligist erst eine Niederlage in dieser Saison kassiert. Dabei soll es auch heute gegen den Tabellenvierten SC Kapellen-Erft bleiben. SVS-Trainer Heinrich Losing erwartet ein enges Spiel.

Von Andre Egink

Fußball-Landesligist SV Sonsbeck erwartet heute um 14.30 Uhr im Willy-Lemkens-Sportpark den SC Kapellen-Erft zum Nachholspiel. Vor zwei Wochen musste die Partie aufgrund des Sturmtiefs „Sabine“ abgesagt werden. Beide Mannschaften sind mit einer Niederlage in die zweite Halbserie gestartet. Die Sonsbecker unterlagen letzte Woche beim Tabellenzweiten Teutonia St. Tönis mit 1:2. Kapellen musste gegen die abstiegsbedrohte Holzheimer SG eine bittere 0:3 Niederlage hinnehmen.

Dabei wurde Kapellens Torjäger Alexander Hauptmann (18 Saisontreffer) schmerzlich vermisst. Ob er gegen die Sonsbecker wieder mitwirken kann, steht noch nicht fest. SVS-Trainer Heinrich Losing weiß um die Stärken des Gegners: „Kapellen ist enorm spielstark und hat viel Qualität in der Offensive. Ich erwarte ein enges Spiel. Beide Mannschaften haben zum Auftakt verloren, so dass sie sicherlich auf Sieg spielen werden. Wir wollen unsere Heimstärke nutzen und die drei Punkte in Sonsbeck behalten. Wir werden Kapellen auf jeden Fall einen richtigen Kampf bieten“, sagte Losing, der auf Luis Ramon Gizinski (Grippe) verzichten muss. Hinter Alexander Maas (Knieprobleme) steht noch ein Fragezeichen. Jannis Pütz hat seine Verletzung auskuriert und wird wieder in der Startelf stehen.

Info Kapellen-Erft ist in der Defensive anfällig Der SC Kapellen-Erft verpatzte den Meisterschaftsauftakt ins Jahr 2020 völlig und verlor gegen die Holzheimer SG, die nur einen Zähler von einem Abstiegsplatz entfernt ist, mit 0:3. Probleme hat der heutige Gegner des SVS vor allem in der Defensive, kassierte bereits 41 Gegentore. Lediglich fünf Teams in der Liga weisen einen noch schlechteren Wert auf als der Tabellenvierte. Dem gegenüber stellt der SC aber auch den viertbesten Angriff.

Jan-Luca Geurtz, der am vergangenen Wochenende bei Teutonia zum 1:2 traf, erinnert sich noch an die 1:3-Niederlage im Hinspiel. „Wir haben in Kapellen ein gutes Spiel gemacht und unglücklich verloren. Der Gegner kann sich auf einen heißen Tanz einstellen, denn wir werden alles versuchen, um das Spiel zu gewinnen“, so der gebürtige Gocher, der mit dem SV Sonsbeck noch einiges vorhat. „Obwohl die Ergebnisse noch nicht so stimmen, ist eine positive Entwicklung zu sehen und ich erwarte uns am Ende der Saison zwischen Platz 4 und 6 sowie im Pokalfinale. Und dort wollen wir natürlich auch als Sieger vom Platz gehen.“ Geurtz hat nach seiner Jugendzeit bei Viktoria Goch, SV Straelen und dem 1. FC Kleve im Seniorenbereich schon 125 Landesliga-Spiele (Goch, Kleve, Sonsbeck) und 19 Partien in der Oberliga (1. FC Kleve) absolviert.

In Goch, aber auch in Kleve, wurde der 24-Jährige immer wieder durch Rücken- und Knieprobleme zurückgeworfen, so dass er eigentlich noch die eine oder andere Partie mehr gemacht hätte. Diese Zeit möchte er nicht wieder erleben und hofft nun beschwerdefrei zu bleiben, um den Spaß am Fußball nicht zu verlieren. „Erst gerade hat sich mit Bastian van Brakel vom 1. FC Kleve ein langer Weggefährte die Patellasehne gerissen. Ich wünsche ihm gute Besserung und schnelle Genesung. Ich spiele in Sonsbeck das erste Seniorenjahr ohne ihn“, so Geurtz.