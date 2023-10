SV Sonsbeck trifft auf KFC Uerdingen Beim SVS rechnet man nicht mit müden Pokal-Helden

Der KFC Uerdingen verfolgt zwar seit dem Abstieg 2022 hohe Ambitionen, liegt aber nach durchwachsenem Saisonstart nur fünf Zähler vor dem SVS. Rein von der Qualität des Teams her, war der frühere Europapokalteilnehmer vor der Saison Aufstiegsanwärter Nummer eins. Auch wenn die Realität mit Platz acht und den Schlagzeilen um finanzielle Altlasten derzeit anders aussieht, kommen die Krefelder mit viel Rückenwind an den nördlichen Niederrhein. Denn dem jüngsten 6:0 in der Liga gegen Union Nettetal ließ der KFC am Mittwoch in der zweiten Runde des FVN-Pokals gegen den MSV Duisburg eine Sensation folgen. Die Elf von Marcus John besiegte den Drittligisten mit 1:0 nach Verlängerung. „Wir wollen weiter auf der Erfolgswelle surfen und am Sonntag unter anderen Voraussetzungen ein ähnliches Engagement an den Tag legen“, sagte der KFC-Trainer nach dem Triumph in der ausverkauften Grotenburg.