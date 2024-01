Emmy Kluckow und Lenja Ingendahl gewinnen Zwei Regionstitel für Sonsbecker Leichtathletinnen

Gut lachen hatte Werner Riedel, Leichtathletik-Trainer des SV Sonsbeck, bei den Regionsmeisterschaften in Wesel und Rhede. So holte Emmy Kluckow (W13) den ersten Titel des neuen Jahres über 60m-Hürden. Sie siegte in neuer persönlicher Bestzeit in 11,14 Sekunden. Karolina Lohre wurde in dieser Disziplin Dritte (11,93) wie auch im Hochsprung mit 1,30 Metern. Emma Noack beendete ihren Hürdenlauf in 12,03 Sekunden. Den zweiten Meistertitel für den SVS errang Lenja Ingendahl (W14) im Weitsprung mit Bestweite (4,61). Im Endlauf über 60 Meter sprintete sie auf den Bronzerang (8,86). Trotz Sturz an einer Hürde landete Tamina Thelen (W14) auf Platz sechs (9,02). Bei den Zwölfjährigen freute sich Caitlin Weber über 60m-Hürden über Silber (12,89), während Marie Ertl den dritten Platz erlangte. Nach langer Verletzungspause lief Somme Gerhards über diese Distanz bei den Frauen auf Platz zwei. Zweite über die Hürden wurde ebenfalls Maxi Heekeren (U20). Maren Hellmann (W15) lief die 60m-Hürden in 12,03 Sekunden, Klara Soyka (U18) sprang 1,40 Meter hoch.