Saisonfinale im Zeichen der Abschiede Die Sonsbecker Institution „Dietz“ sagt Servus

Aber van Nahmen, der am 15. Dezember 2012 beim 3:1-Erfolg gegen den FC Wülfrath sein Debüt als Nachfolger von Thomas Schubert am Mikrofon feierte, sagt gleichzeitig: „Wenn es mir gesundheitlich wieder besser geht und ich auch etwas Unterstützung bekomme, bin ich auch gerne wieder dabei und helfe. Aber jetzt geht erstmal die Gesundheit vor und nach der EM setzt man sich nochmal zusammen.“ Für den 68-jährigen Rentner, der noch zwei bis drei Stunden am Tag arbeiten geht, gab es in den letzten elfeinhalb Jahren das ein oder andere Highlight in Sonsbeck. Am 20. Januar 2018 durfte er vor 1027 Zuschauern seinen Lieblingsverein Fortuna Düsseldorf begrüßen. „Das war einfach unglaublich“, erinnert er sich gerne.