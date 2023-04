Fußball-Oberliga Zwei Elspaß-Brüder für die Sonsbecker Defensivreihe

Interview | SONSBECK · Beim SV Sonsbeck werden in der kommenden Saison zwei Brüder in der Abwehr spielen. Christoph Elspaß verlässt die SF Broekhuysen und folgt dem zwei Jahre jüngeren Philipp in den Willy-Lemkens-Sportpark. Warum der eine dem anderen einen Schritt voraus ist. Am Sonntag sollen im Heimspiel gegen Germania Ratingen weitere Punkte für den Klassenerhalt her.

14.04.2023, 10:57 Uhr

Christoph (vorne) und Philipp Elspaß werden in der neuen Saison für den SV Sonsbeck und damit erstmals im Seniorenbereich gemeinsam für eine Mannschaft spielen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Andre Egink

Philipp Elspaß gehört seit drei Spielzeiten zu den festen Größen beim Fußball-Oberligisten SV Sonsbeck. Ab Sommer wird sein zwei Jahre älterer Bruder Christoph ebenfalls das rot-weiße Trikot überstreifen. Der 28-Jährige kommt als Kapitän der SF Broekhuysen zum SVS. Ein Gespräch vor dem Sonntag-Heimspiel gegen Germania Ratingen (15 Uhr) mit zwei Brüdern über Konkurrenzkampf, Gemeinsamkeiten und familiär geführte Dorfklubs.