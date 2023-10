SV Sonsbeck bezwingt Uerdingen Ein Dejá-vù zum bestmöglichen Zeitpunkt

Nach dem Seitenwechsel erzielte Keisers dann die verdiente Führung. In der 53. Minute setzte sich Yechan Baek über die linke Seite durch. Seine scharfe Hereingabe verwertete Keisers im Liegen zum 1:0. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Der KFC spielte mit viel Wut nach vorne. Gäste-Trainer Marcus John hatte mit Pascal Weber, Dimitrios Touratzidis, Aaron Schreck und Pascale Talarski volle Offensivpower auf dem Platz. Auch die KFC-Ultras sorgten für ordentlich Stimmung. Jedoch kämpfte der Underdog und warf alles in die Waagschale. Sonsbecks Defensive hielt stand und wehrte die Versuche von Touratzidis (77.), Fabio-Daniel Simoes Ribeiro (80.) und Talarski (83.) erfolgreich ab. In der 85. Minute vergab Niklas Binn sogar noch die Chance auf die endgültige Entscheidung. „Ich freue mich riesig für meine Spieler, die eine super Partie vor einer unglaublichen Kulisse abgeliefert haben“, so Losing.